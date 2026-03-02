В России введут ГОСТ на чипсы

В России впервые появится ГОСТ на картофельные чипсы. Он начнет действовать с 1 апреля, сообщает ТАСС.
Как сообщили изданию в пресс-службе Росстандарта, чипсы — это популярный продукт, однако раньше не было документа, который устанавливал бы к нему единые требования. Новый стандарт распространяется на чипсы, изготавливаемые из натурального картофеля или продуктов переработки.
ГОСТ определит такие характеристики чипсов, как внешний вид, цвет, вкус и запах, а также допустимое содержание жира и пищевой соли. Продукт должен быть хрустящим и рассыпчатым и иметь характерные для конкретного вида чипсов вкус и запах с ощутимым ароматом используемых добавок или ароматизаторов.
«Допускается наличие вздутий на пластинках чипсов в виде сферических образований, которые возникают при взрыве волокон картофеля от нагревания содержащейся внутри жидкости, наличие чипсов коричневого цвета из-за карамелизации сахаров в картофеле (не более 20% от массы чипсов в упаковке), а также наличие раскрошившихся изделий (не более 25% от массы чипсов в упаковке). Кроме того, в чипсах из натурального картофеля должно быть не более 45% жира, а в чипсах, полученных из продуктов переработки картофеля и (или) картофельных полуфабрикатов, — не более 35%», — говорится в документе. Помимо России к ГОСТу присоединились Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Кыргызстан.
С 1 марта в России ввели ГОСТ на бананы для розницы. Теперь запрещается ввоз полностью желтых бананов, разрешены только зеленые или светло-зеленые плоды, которые будут дозревать на складах. ГОСТ носит рекомендательный характер, но может стать обязательным при использовании в законах или контрактах.
С 2027 года в стране появится новый ГОСТ, определяющий понятие «пиво». Текущий ГОСТ разрешает использование только пшеничного и ячменного солода. Их доля в напитке должна быть не меньше 80%. Новый национальный стандарт допускает возможность использовать ржаной, просяной, гречишный и другие солоды.