Умер Слава Цукерман ― режиссер «Жидкого неба»

В возрасте 85 лет умер русско-американский режиссер еврейского происхождения Слава Цукерман. Об этом со ссылкой на актрису Елену Кореневу сообщил режиссер Григорий Константинопольский.
Цукерман родился в Москве, окончил с отличием ВГИК. После учебы работал на киностудии «Центрнаучфильм» и Центральном телевидении. Снял короткометражку «Ночь на размышление» с Иннокентием Смоктуновским и комедию «Водевиль про водевиль» с участием Леонида Броневого, Леонида Каневского и Екатерины Васильевой.
В 1973 году Цукерман эмигрировал в Израиль, а в 1976-м переехал в Нью-Йорк. Там он продолжил снимать фильмы в разных жанрах, рекламу и клипы.
Самая известная его работа ― фантастический триллер «Жидкое небо». Его действие происходит в депрессивно-неоновом Нью-Йорке начала 80-х, на который нападают инопланетяне ― они питаются эндорфинами у людей, переживающих наркотический экстаз и оргазм. Главную роль в картине сыграла американская актриса и писательница Энн Карлайл. Кинокритик Алиса Таежная включала «Жидкое небо» в подборку 20 странных фильмов, которые нужно досмотреть до конца.
Цукерман также снял документальный фильм о Савелии Крамарове, который стал последним с участием этого актера и был показан по российскому телевидению в ночь на Новый, 1995 год.
Среди других работ режиссера ― документальная картина 2004 года «Жена Сталина» о Надежде Аллилуевой и драма 2009 года «Перестройка».
В 2014 году в интервью журналу The Awl Цукерман говорил, что разрабатывает сиквел «Жидкого неба», где к своей роли должна вернуться Энн Карлайл. Однако фильм так и не был снят.