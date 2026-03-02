Седьмая часть культовой хоррор-франшизы «Крик» за первый уик-энд заработала 64,1 млн долларов в домашнем прокате и 97,2 млн долларов по всему миру, сообщает Deadline. Это лучший старт в истории серии.
«Побитый седьмой частью рекорд открытия франшизы говорит о непреходящей силе этой франшизы, живучести Призрака как культового злодея и исключительном актерском составе и съемочной группе, которые воплотили это в жизнь», — прокомментировал Шон Барбер, глава отдела внутреннего кинопроката Paramount.
Успех фильма объясняют ориентацией сразу на две аудитории: ностальгирующих фанатов первых частей, которых порадовало возвращение Нив Кэмпбелл, и зрителей нового поколения. По данным студии, 77% зрителей составили люди в возрасте от 18 до 44 лет.
Впервые в истории франшизы фильм вышел в формате IMAX — он принес 40% внутренних кассовых сборов. В мировом прокате показы IMAX добавили 7,1 млн долларов.
«Крик-7» вышел в мировой прокат 27 февраля. Нив Кэмпбелл вернулась к роли Сидни Прескотт, которую исполняла в первых пяти фильмах (в шестой части персонаж только упоминался). Теперь маньяк Призрачное лицо нацелился на дочь Сидни — ее сыграла Изабель Мей («1883»).
В режиссерское кресло впервые сел создатель и постоянный сценарист вселенной Кевин Уильямсон. Он сменил Кристофера Лэндона, который покинул проект в декабре 2023 года.