Альбомы «Агаты Кристи» и Pharaoh удалили со стримингов из‑за нового закона

Три альбома группы «Агата Кристи» удалили с российских стриминговых сервисов «Яндекс Музыка», «Звук» и «VK Музыка». Об этом сообщает 66.ru.
Речь о пластинках «Декаданс» (1990), «Опиум» (1995) и «Ураган» (1997). Удаление релизов связано с тем, что несколько песен признали пропагандой наркотиков.
Сооснователь коллектива Владимир Самойлов пообещал, что альбомы вернут, когда тексты приведут в соответствие с новым законом. «Мы просто будем вычеркивать какие-то слова. Это общепринятая практика. И эти альбомы снова появятся», — сказал он.
Новый закон о запрете пропаганды наркотиков в интернете вступил в силу 1 марта. За его нарушение грозит уголовное наказание вплоть до двух лет лишения свободы. Из-за новых правил на стримингах подверглись цензуре песни российских рэперов и рок-групп. «Афиша Daily» рассказывала, что это за закон и как он влияет на музыку.