Киностудия Горького представила подборку знаменитых фильмов с котами-актерами

Афиша Daily
Фото: Киностудия им. М. Горького

Специально ко Дню кошек, который отмечается 1 марта, киностудия Горького составила список знаменитых фильмов с котами-актерами. Он опубликован на портале мэра Москвы.

В 1964 году звездой экрана стал черный кот из сказки «Морозко». Тогда питомец Бабы-яги, которую сыграл Георгий Милляр, выступил в роли злодея. По сюжету он вынудил Настеньку дотронуться до морозильного посоха, из-за чего героиня погрузилась в ледяной сон. «Котик, ты мой котик, тепленький животик, черненькая спинка, шелкова шерстинка», — говорила Баба-яга, отправляя хвостатого выполнять коварный план. В фильме коту противостоит положительный персонаж — пес Тяпа. Движения животных были показаны зрителям с помощью операторского приема обратной перемотки пленки. Подобные кадры можно увидеть и в других кинолентах Александра Роу.
 

© Киностудия им. М. Горького

Кот-актер появился и в фильме «Золотые рога» (1972 год), созданном по мотивам гуцульских сказок. По сюжету злая Баба-яга превратила в ланей двух девочек, и их мать Евдокия отправилась в опасное путешествие, чтобы спасти детей. Кот семьи Васька стал ключевым персонажем: он спас героиню и принял участие в финальной схватке. Несколько раз хвостатый появился в кадре с настоящим актерским гримом: на его мордочку добавили дополнительные черные пятна.

© Киностудия им. М. Горького

Особое место среди кинокартин с участием кошек занимает работа «Новые похождения Кота в сапогах» (1958 год), главную роль в которой исполнила комедийная актриса Мария Барабанова. По сюжету серый кот Барсик, оценив доброту нового хозяина Вани, превратился в Кота в сапогах, который не только умеет разговаривать, но и помогает Ивану в достижении целей. В финале выясняется, что все приключения были сном школьницы Любы.

© Киностудия им. М. Горького

В фильме Александра Роу «Королевство кривых зеркал» (1963 год) снимались сразу два кота-актера. Героиня картины школьница Оля, оставшись одна дома, кормит своего Барсика вареньем из банки. Питомец прыгает в зеркало, и в попытке поймать его девочка оказывается в зазеркалье. Там она встречает черную кошку, которая будет сопровождать Олю на протяжении всего фильма.

© Киностудия им. М. Горького

В съемках картины «Письмо Деду Морозу», вышедшей в прошлом году, приняла участие кошка по кличке Рыжая Бестия. Она исполнила роль Барсика — любимца главного героя Пети, которого сыграл Мирон Проворов. По сюжету он вместе со своим пушистым другом мастерил в гараже прибор «Архимедов луч».

© Киностудия им. М. Горького

В честь Дня кошек ветеринары перечислили самые популярные клички кошек в начале 2026 года. Чаще всего москвичи называли кошек Мусями, Кузями и Васями. 

