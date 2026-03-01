Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Москвич содержал на участке медведей, львов и леопарда в ужасных условиях

Афиша Daily
Фото: прокуратура Москвы

Житель Новый Москвы содержал на своем участке бурых медведей, африканских львов и леопарда. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

Сотрудники ведомства организовали проверку по факту содержания диких животных на территории частного дома в СНТ «Круиз» у деревни Дудкино. Выяснилось, что хищники, включенные в конвенцию СИТЕС, жили в тесных вольерах без надлежащего ухода и ветеринарной помощи. Часть животных изъяли, а часть передали «на ответственное хранение», в том числе и в Московский зоопарк.

© прокуратура Москвы

В отношении владельца возбудили дело по ст. 8.35 КоАП РФ (причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, занесенных в Красную книгу). Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела о жестоком обращении с животными (ст. 245 УК РФ).

В июле прокуратура изъяла львов, которых использовали в качестве «реквизита для фотосессий». Хищников передали в Московский зоопарк, а на их владельца возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

