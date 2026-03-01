В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации

С 1 марта ленту показывают в 4К-реставрации и в новом, исправленном переводе. «Основной задачей, если так можно выразиться, было офеллинить Феллини: восстановить тот смысл, что маэстро заложил в свой шедевр... Некоторые фразы в диалогах Марчелло со Штайнером и с Маддаленой снова обрели заложенную в них глубину, а в сцене вечеринки в замке мы вернули множество деталей», — рассказала переводчик, итальянист Мария Громыко.