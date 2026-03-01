В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации

Реймонд Крус снялся в мини-фильме к новому альбому Miyagi& Эндшпиль
Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов
Муся, Кузя и Вася: ветеринары назвали самые популярные клички кошек в начале 2026 года
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля
Гильдия сценаристов требует заблокировать слияние Warner Bros. и Paramount
Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды
Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник
Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет
Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony
Мистер Пропер ушел на пенсию
В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции
Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»
Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Приют не может отвезти Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»

В России выпустили в повторный прокат фильм «Сладкая жизнь» Федерико Феллини в 4К-реставрации

Афиша Daily
Фото: Société Nouvelle Pathé Cinéma

«ПилотКино» выпустило в повторный прокат фильм Федерико Феллини 1960 года «Сладкая жизнь», сообщается в соцсетях кинопрокатной компании. Главные роли в картине сыграли Марчелло Мастроянни и Анита Экберг.

С 1 марта ленту показывают в 4К-реставрации и в новом, исправленном переводе. «Основной задачей, если так можно выразиться, было офеллинить Феллини: восстановить тот смысл, что маэстро заложил в свой шедевр... Некоторые фразы в диалогах Марчелло со Штайнером и с Маддаленой снова обрели заложенную в них глубину, а в сцене вечеринки в замке мы вернули множество деталей», — рассказала переводчик, итальянист Мария Громыко.

Видео: «ПилотКино»

Она добавила, что в картине есть упоминания символов эпохи экономического бума, процветания и всеобщего веселья: мопед Папараццо, известные марки напитков, название коктейля джин-фиц и связанный с ним языковой каламбур. При этом основные изменения, по ее словам, коснулись финальных сцен фильма.

Премьера черно-белой ленты состоялась в 1960 году. Она удостоилась главного приза 13-го Каннского кинофестиваля, «Золотой пальмовой ветви» и премии «Оскар» за дизайн костюмов (Пьеро Герарди). Картина считается одним из лучших фильмов Феллини.

Сладкая жизнь
Трагикомедия / с 1 марта
Подробнее на Афише
Расскажите друзьям