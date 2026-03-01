Стример купил дом из сериала «Во все тяжкие» за 1,3 млн долларов

У дома Уолтера Уайта из сериала «Во все тяжкие», расположенного в Альбукерке (Нью-Мексико), теперь новый владелец. Стример Эдин Росс купил недвижимость за 1,3 млн долларов (более 100 млн рублей), пишет New York Post.
«Мне пришлось перебить ставки некоторых участников, но я доволен», — сказал Росс своей аудитории в прямом эфире, добавив, что на тот момент он предложил самую высокую цену. Блогер добавил, что планирует превратить дом в точную копию дома Уолтера Уайта.
Главной причиной продажи стало постоянное давление со стороны фанатов сериала. По словам хозяйки Джоанн Кинтаны, ежедневно мимо ее дома проезжало около 300 автомобилей, а поклонники не только фотографировались, но и пытались повторить знаменитую сцену с пиццей, бросая ее на крышу. Владелица выразила надежду, что новый собственник сможет реализовать мечту фанатов, создав на этом месте музей или гостевой дом.
В январе 2025 года владелица недвижимости хотела продать дом за 4 млн долларов, что более чем в десять раз превышало его рыночную оценку в районе 350 тыс. Такой ценник она установила по совету риелторов, рассчитывавших на интерес коллекционеров или инвесторов, которые могли бы превратить культовую локацию в музей. Однако эти планы разбились о строгие правила зонирования жилого района, запрещающие коммерческую деятельность.
Спустя месяц Кинтана снова выставила здание на продажу, но на этот раз со скидкой в 90%. Дом можно было приобрести за 400 тыс. долларов, однако Росс купил его за сумму, превышающую эту стоимость в три раза.