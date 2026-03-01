«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля
Гильдия сценаристов требует заблокировать слияние Warner Bros. и Paramount
Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды
Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник
Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет
Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony
Мистер Пропер ушел на пенсию
В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции
Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»
Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире

Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта

Афиша Daily
Фото: t.me/mskseasons

25 бесплатных катков, расположенных на площадках практически во всех округах столицы, будут работать до 8 марта включительно. Об этом пишет пресс-служба «Московских сезонов».

«Покататься до 8 марта все также можно будет как в центре —  на площади Революции, так на окружных площадках, например в Теплом Стане, в Олимпийской деревне, Некрасовке, Вешняках и Зеленограде. Всего 26 локаций, на 25 из них вход со своими коньками бесплатный, и при посещении еще одной локации — на фестивальной площадке в Коломенском — необходимо будет прибрести билет», — сообщил представитель оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны» Павел Гусев.

Предполагалось, что катки завершат работу 28 февраля. В пресс-службе «Московских сезонов» отметили, что, несмотря на потепление, ледовые площадки в начале марта останутся пригодными для работы благодаря передовым холодильным установкам. Самые крупные катки находятся в Марьино, Коптево, Вешняках, Щукино и Теплом Стане.

На всех площадках есть пункты проката, где можно взять напрокат коньки и защитное снаряжение. В будние дни катки открыты с 11.00 до 22.00, в выходные — с 10.00 до 22.00, сеансы нужно заранее бронировать на портале mos.ru.

Ранее стало известно, что катки стали самыми популярными местами Москвы в январе. По данным туристического сервиса Russpass, в январе абсолютным лидером по популярности стал каток на Царской набережной в музее-заповеднике «Коломенское». В числе наиболее востребованных также оказались катки на ВДНХ и в парке Горького. Их пользователи искали в сервисе чаще всего.

Расскажите друзьям