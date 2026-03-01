Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе

Он отметил, что в архиве также хранилась записка от принцессы Маргарет, в которой говорилось: «Беатрис! Не могли бы вы присмотреть за моим купальником? Маргарет». «В то время как принцесса Елизавета заботится о своих питомцах и благополучии персонала, принцесса Маргарет несколько больше озабочена вопросами одежды», — добавил Мэтьюз.