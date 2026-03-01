Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»

Игра «Альтушка для скуфа» вышла летом 2024 года, ее создал комиксист Виталий Терлецкий («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Релизу удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов. «Афиша Daily» общалась с создателями игры и обсудила ее целевую аудиторию, механику и будущее.