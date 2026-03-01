Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»

Геймдев Виталий Терлецкий, известный по игре «Альтушка для скуфа», стал участником нового сезона «Битвы экстрасенсов».
После недавнего спасения из леса Терлецкий начал утверждать, что контактирует с пятью невидимыми духами. Он общается с ними исключительно на японском языке.
Производственная команда «Битвы экстрасенсов» подтвердила, что Терлецкий будет участвовать во всех основных испытаниях. Они надеются, что его присутствие повысит рейтинги и привлечет новую аудиторию.
Игра «Альтушка для скуфа» вышла летом 2024 года, ее создал комиксист Виталий Терлецкий («Причудливые авантюры Жожо: Верни мне мой»). Релизу удалось попасть в топ-5 российского Steam по объему выручки и собрать 90% положительных отзывов. «Афиша Daily» общалась с создателями игры и обсудила ее целевую аудиторию, механику и будущее.
Весной 2025 года игра получила новое сюжетное дополнение под названием «Третий шанс». Дополнение представило трех новых героинь — их голосами стали Катя Самбука, Арина Dead Blonde и Мария Овчинникова, которая озвучивала робота-подростка Дженни из сериала Cartoon Network.