Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды

«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник
Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет
Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony
Мистер Пропер ушел на пенсию
В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции
Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»
Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ

Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды

Афиша Daily
Фото: Doug Peters/Getty Images

26-летняя певица Оливия Дин стала триумфатором на церемонии Brit Awards 2026, прошедшей впервые в Манчестере на арене Co-op Live.

Она победила во всех номинациях, в которых была представлена: «Артист года», «Лучший поп-исполнитель», «Альбом года» («The Art of Loving») и «Песня года» за дуэт с Сэмом Фендером «Rein Me In».

Принимая награду за альбом года, Дин сказала: «Этот альбом просто о любви и о том, как любить друг друга в мире, который сейчас кажется лишенным любви».

Среди других победителей — Wolf Alice («Группа года»), Дэйв («Хип-хоп/рэп»), Лола Янг («Прорыв года»). В международных категориях победили испанская экспериментаторша Розалия, обойдя Тейлор Свифт и Бэд Банни, и нью-йоркские инди-рокеры Geese. Историческим моментом стала победа PinkPantheress как первого продюсера-женщины.

Марк Ронсон получил награду за выдающийся вклад, Ноэль Галлахер — как автор песен (поблагодарив брата Лиама и Oasis), а Шэрон Осборн трогательно приняла приз за жизненные достижения для покойного Оззи Осборна. Завершился вечер выступлением Робби Уильямса с хитом Оззи «No More Tears».

Расскажите друзьям