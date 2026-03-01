«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Создатель игры «Альтушка для скуфа» Виталий Терлецкий стал участником «Битвы экстрасенсов»
Хиро Файнс-Тиффин на новых кадрах сериала «Молодой Шерлок»
Работу 25 бесплатных катков в Москве продлили до 8 марта
Вышел новый кадр с героями из нового сезона «Извне»
Письмо Елизаветы II, которое та написала в 10-летнем возрасте, продали на аукционе
Синоптик: снег в Москве растает с 5 по 10 апреля
Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды
Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник
Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет
Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony
Мистер Пропер ушел на пенсию
В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции
Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»
Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире

Гильдия сценаристов требует заблокировать слияние Warner Bros. и Paramount

Гильдия сценаристов Америки (WGA) осудила сделку по объединению Warner Bros. Discovery и Paramount, назвав ее «катастрофой для сценаристов, зрителей и всей индустрии».

В совместном заявлении восточного и западного отделений профсоюз призвал заблокировать слияние, которое приведет к консолидации двух крупнейших киностудий и работодателей для сценаристов.

«Это объединение должно быть остановлено», — говорится в заявлении WGA, которая выступает против любых форм корпоративной консолидации в Голливуде. Еще в декабре, когда Netflix впервые претендовал на покупку Warner Bros., гильдия называла подобные шаги тем, «для предотвращения чего создавались антимонопольные законы».

Другие голливудские профсоюзы, включая Гильдию режиссеров (DGA), пока воздерживаются от жестких заявлений. Президент DGA Кристофер Нолан ранее признавал, что в идеальном мире Warner Bros. стоило бы остаться независимой, но призвал «оценивать реальность», а не исходить из абстрактных пожеланий.

Сделка, оцениваемая в 110 млрд долларов, была официально подтверждена 27 февраля. Warner Bros. Discovery предпочла предложение Paramount (31 доллар за акцию), отвергнув Netflix. У стримингового гиганта было четыре дня, чтобы улучшить условия, но он вышел из сделки.

