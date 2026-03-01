Гильдия сценаристов требует заблокировать слияние Warner Bros. и Paramount

Гильдия сценаристов Америки (WGA) осудила сделку по объединению Warner Bros. Discovery и Paramount, назвав ее «катастрофой для сценаристов, зрителей и всей индустрии».
В совместном заявлении восточного и западного отделений профсоюз призвал заблокировать слияние, которое приведет к консолидации двух крупнейших киностудий и работодателей для сценаристов.
«Это объединение должно быть остановлено», — говорится в заявлении WGA, которая выступает против любых форм корпоративной консолидации в Голливуде. Еще в декабре, когда Netflix впервые претендовал на покупку Warner Bros., гильдия называла подобные шаги тем, «для предотвращения чего создавались антимонопольные законы».
Другие голливудские профсоюзы, включая Гильдию режиссеров (DGA), пока воздерживаются от жестких заявлений. Президент DGA Кристофер Нолан ранее признавал, что в идеальном мире Warner Bros. стоило бы остаться независимой, но призвал «оценивать реальность», а не исходить из абстрактных пожеланий.
Сделка, оцениваемая в 110 млрд долларов, была официально подтверждена 27 февраля. Warner Bros. Discovery предпочла предложение Paramount (31 доллар за акцию), отвергнув Netflix. У стримингового гиганта было четыре дня, чтобы улучшить условия, но он вышел из сделки.