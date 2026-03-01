Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony

«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Оливия Дин стала триумфатором Brit Awards 2026, взяв четыре главные награды
Поклонники Джима Керри уверены, что актер умер, а премию «Сезар» получал его двойник
Зак Снайдер защитил «Бэтмена против Супермена» спустя 10 лет
Мистер Пропер ушел на пенсию
В Петербурге открыли памятник погибшим от коронавирусной инфекции
Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»
Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ

Джейсон Райтман займется игровым «Астробоем» для Sony

Афиша Daily

Режиссер «Джуно» Джейсон Райтман разрабатывает игровой фильм по мотивам культовой японской манги «Астробой». Проект создается для Sony в сотрудничестве с его постоянным партнером Гилом Кенаном.

«Астробой» — классическая манга Осаму Тэдзуки 1952 года о мальчике-андроиде, созданном ученым взамен умершего сына. История следует за Астро, который, обладая человеческими эмоциями, пытается обрести семью и свое место в мире.

По данным источников, студия видит фильм как семейное кино для всех возрастов. Сейчас Sony ищет сценаристов, а Райтман может лично возглавить проект, но решение будет зависеть от качества готового сценария. Других режиссерских работ у постановщика на данный момент нет.

Последний фильм Райтмана «Субботний вечер», рассказывающий о запуске легендарного шоу Saturday Night Live, не получил ожидаемого успеха. А в 2025 году режиссер покинул амбициозный проект Apple TV «Я рада, что моя мама умерла» с Дженнифер Энистон всего за несколько дней до начала съемок из-за творческих разногласий.

