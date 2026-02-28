Мистер Пропер ушел на пенсию

Бренд Mr. Clean сообщил, что его популярный маскот завершил карьеру спустя почти семь десятилетий.
В видеоролике, опубликованном в соцсетях компании, мистер Пропер обращается к журналистам на пресс-конференции c заявлением о выходе на пенсию. «После успешной карьеры, в которой не было ни единого пятнышка, он готов к новым приключениям. Но не волнуйтесь, его продукция по-прежнему будет доступна для удовлетворения всех ваших потребностей в уборке», — говорится в сообщении компании.
Mr. Proper или Mr. Clean — бренд компании Procter & Gamble. Он использовался для универсального чистящего средства, а позже и абразивной губки из меламиновой пены. Марка появилась в 1957 году. Мистер Пропер дебютировал в рекламном ролике на телевидении в 1958 году, тогда его роль сыграл Хаус Питерс-младший.
Недавно японский бренд бытовой химии Kao выпустил бесплатную хоррор-игру Silent Cleaning про уборку. За героем охотится существо, реагирующее на громкие звуки, поэтому чистить нужно как можно тише.