Мистер Пропер ушел на пенсию

Бренд Mr. Clean сообщил, что его популярный маскот завершил карьеру спустя почти семь десятилетий.



В видеоролике, опубликованном в соцсетях компании, мистер Пропер обращается к журналистам на пресс-конференции c заявлением о выходе на пенсию. «После успешной карьеры, в которой не было ни единого пятнышка, он готов к новым приключениям. Но не волнуйтесь, его продукция по-прежнему будет доступна для удовлетворения всех ваших потребностей в уборке», — говорится в сообщении компании.



