Мэтт Диллон из «Столкновения» исполнит главную роль в сериале-ремейке «Великолепной семерки»

Мэтт Диллон, известный по фильмам «Дом, который построил Джек», «Столкновение» и «Изгои», исполнит главную роль в сериальном ремейке «Великолепной семерки» для стримингового сервиса MGM+. Об этом сообщает Variety.
Актер сыграет Криса Адамса — персонажа, которого в оригинальном фильме 1960 года воплотил Юл Бриннер. Действие развернется в Америке 1880-х годов. Семеро наемников с неоднозначным прошлым возьмутся защитить мирную квакерскую деревню после жестокого нападения людей безжалостного земельного магната. Герои столкнутся с вопросом: допустимо ли применять насилие ради защиты тех, чья вера основана на ненасилии?
«Мэтт Диллон привносит необычайную глубину и весомость в эту культовую роль. Его способность изображать сложных, морально противоречивых персонажей делает его идеальным выбором, чтобы возглавить наше переосмысление „Великолепной семерки“. Этот сериал чтит наследие оригинального фильма, исследуя вечные темы мужества, искупления и борьбы против угнетения — и игра Мэтта станет сердцем этой истории», — прокомментировал Майкл Райт, глава MGM+.
Сценаристом и исполнительным продюсером восьмисерийного проекта выступит Тим Кринг, создатель сериала «Герои». В продюсерскую команду также вошли Дональд Де Лайн, Лоренс Мириш и Брюс Кауфман. Съемки начнутся в июне 2026 года.