«Мальчик и птица» вернется в российский прокат — теперь в 4K
Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%
Приют не может отвести Додобоню к ветеринару — собака в стрессе и агрессии
За выходные в Москве сойдет 10–15 сантиметров снега
Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N’ Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта

Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз

Афиша Daily
Фото: @slevydirect

Райан Гослинг на протяжении карьеры избегал крупных франшиз, но согласился на участие в киновселенной «Звездных войн». Актер признался, что раньше отклонял подобные предложения, потому что они «никогда не казались правильными», но сценарий Шона Леви к «Звездному истребителю» все изменил.

«Все дело в энтузиазме Шона, его видении и сценарии. Я просто избегал таких вещей, потому что они никогда не казались мне правильными. И я рад, что так поступал, потому что чувствую: это как книга, которую стоило ждать. И это возможность, которая выпадает раз в жизни», — рассказал Гослинг.

Съемки десятой части «Звездных войн» стартовали в сентябре. Действие «Звездного истребителя» развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход».

Режиссер Шон Леви ранее работал над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Леви поделился: «Ходит много слухов — некоторые правдивы, другие нет. Это не приквел и не сиквел. Это новое приключение». Премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года.

Саундтрек к картине напишет Томас Ньюман — 15-кратный номинант на премию «Оскар». Среди его работ — музыка к таким фильмам, как «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «1917», «Пассажиры», «007: Координаты „Скайфолл“» и «В поисках Немо».

Расскажите друзьям