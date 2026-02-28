Райан Гослинг объяснил, почему согласился на роль в «Звездных войнах», хотя остерегался франшиз

Райан Гослинг на протяжении карьеры избегал крупных франшиз, но согласился на участие в киновселенной «Звездных войн». Актер признался, что раньше отклонял подобные предложения, потому что они «никогда не казались правильными», но сценарий Шона Леви к «Звездному истребителю» все изменил.
«Все дело в энтузиазме Шона, его видении и сценарии. Я просто избегал таких вещей, потому что они никогда не казались мне правильными. И я рад, что так поступал, потому что чувствую: это как книга, которую стоило ждать. И это возможность, которая выпадает раз в жизни», — рассказал Гослинг.
Съемки десятой части «Звездных войн» стартовали в сентябре. Действие «Звездного истребителя» развернется спустя пять лет после событий девятой части — «Скайуокер. Восход».
Режиссер Шон Леви ранее работал над «Дэдпулом и Росомахой», «Главным героем» и «Ночью в музее». Леви поделился: «Ходит много слухов — некоторые правдивы, другие нет. Это не приквел и не сиквел. Это новое приключение». Премьера фильма запланирована на 28 мая 2027 года.
Саундтрек к картине напишет Томас Ньюман — 15-кратный номинант на премию «Оскар». Среди его работ — музыка к таким фильмам, как «Красота по-американски», «Побег из Шоушенка», «1917», «Пассажиры», «007: Координаты „Скайфолл“» и «В поисках Немо».