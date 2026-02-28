Аренда в Москве за 5 лет подорожала на 35%

За пять лет аренда жилья в Москве выросла в цене на 35%, а новостройки подорожали на 150%. Такие данные «Афише Daily» предоставили в «Агентстве инвестиций в недвижимость Москвы».
В начале 2020 года средняя ставка аренды вторичного жилья в столице составляла около 60 тыс. рублей в месяц. В феврале 2026 года показатель достиг 76 тыс. рублей. Таким образом, прирост за пять лет составил 30–40%.
Квадратный метр в новостройках за тот же период подскочил с 190–200 тыс. до 508 тыс. рублей — рост более чем в 2,5 раза. На вторичном рынке квадратный метр подорожал с 300 тыс. до 493 тыс. рублей — прирост 60–70%.
Ранее РБК сообщал, что собственники торговых центров в России стали чаще переформатировать свои объекты в склады из‑за падения спроса на аренду.
Под конец 2025 года объем таких площадей по всей России составил 587 тыс. квадратных метров. По итогам 2024 года этот показатель составлял всего 94 тыс. квадратных метров.