Аниме Хаяо Миядзаки «Мальчик и птица» выйдет в повторный прокат в России, на этот раз в качестве 4K, сообщает прокатчик «Русский Репортаж». Мультфильм можно будет увидеть на больших экранах уже с 26 марта.
Премьера картины в России состоялась в конце 2023 года. Фильм рассказывает историю мальчика Махито, чья мать погибает во время взрывов в Токио. Отец увозит сына в сельскую местность, где тот встречает говорящую цаплю. Птица обещает помочь мальчику встретиться с матерью, если он отправится с ней в заброшенный особняк.
В первый уик-энд проката «Мальчик и птица» собрал 95 млн рублей — это лучший старт среди аниме в истории отечественного проката, отмечает «Бюллетень кинопрокатчика».
Успех повторился и в Северной Америке: проект стал первым аниме, возглавившим местный бокс-офис с результатом 12,8 млн долларов за первый уикенд.
В 2024 году картина получила премию «Оскар» как лучший анимационный фильм.