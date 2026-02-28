Премьера картины в России состоялась в конце 2023 года. Фильм рассказывает историю мальчика Махито, чья мать погибает во время взрывов в Токио. Отец увозит сына в сельскую местность, где тот встречает говорящую цаплю. Птица обещает помочь мальчику встретиться с матерью, если он отправится с ней в заброшенный особняк.