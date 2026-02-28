Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»

«Вопрос — а должны ли юрлица, работающие на территории Российской Федерации, соблюдать законодательство Российской Федерации? Ответ очевиден: да, должны. Они его соблюдают? Нет. Ну что делать государству? Подставить левую щеку после того, что получили по правой?» — объяснил свою позицию юрист.