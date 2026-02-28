Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»

Бывший полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский в интервью РБК сказал, что ограничения работы мессенджеров WhatsApp и Telegram в России —логичные действия государства, а поведение компаний — неразумно.
«Вопрос — а должны ли юрлица, работающие на территории Российской Федерации, соблюдать законодательство Российской Федерации? Ответ очевиден: да, должны. Они его соблюдают? Нет. Ну что делать государству? Подставить левую щеку после того, что получили по правой?» — объяснил свою позицию юрист.
При этом Барщевский признал, что запреты доставляют неудобства миллионам людей и не решают проблему мошенничества кардинально. «Запрет мессенджера усложнит работу мошенников, может быть, но это усложнит жизнь миллионам людей», — отметил он.
26 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Telegram заблокируют в России в начале апреля. В качестве причины блокировки указывается рост числа случаев вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
Позже Роскомнадзор сообщил, что с начала 2025 года направил Telegram требования об удалении более 305 тыс. противоправных материалов. Чаще всего речь шла о детской порнографии (145,6 тыс. случаев), пронаркотическом контенте (112,6 тыс.) и информации о способах обхода блокировок (VPN) (35,5 тыс.).