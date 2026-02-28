Paramount покупает Warner Bros. за 110 млрд долларов
Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci
Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Музыку Guns N' Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»

Михаил Барщевский назвал ограничения WhatsApp и Telegram «абсолютно логичными»

Афиша Daily
Иллюстрация: Dima Solomin/Unsplash

Бывший полпред правительства в Конституционном и Верховном судах Михаил Барщевский в интервью РБК сказал, что ограничения работы мессенджеров WhatsApp и Telegram в России —логичные действия государства, а поведение компаний — неразумно.

«Вопрос — а должны ли юрлица, работающие на территории Российской Федерации, соблюдать законодательство Российской Федерации? Ответ очевиден: да, должны. Они его соблюдают? Нет. Ну что делать государству? Подставить левую щеку после того, что получили по правой?» — объяснил свою позицию юрист.

При этом Барщевский признал, что запреты доставляют неудобства миллионам людей и не решают проблему мошенничества кардинально. «Запрет мессенджера усложнит работу мошенников, может быть, но это усложнит жизнь миллионам людей», — отметил он.

26 февраля РБК со ссылкой на источники сообщил, что Telegram заблокируют в России в начале апреля. В качестве причины блокировки указывается рост числа случаев вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.

Позже Роскомнадзор сообщил, что с начала 2025 года направил Telegram требования об удалении более 305 тыс. противоправных материалов. Чаще всего речь шла о детской порнографии (145,6 тыс. случаев), пронаркотическом контенте (112,6 тыс.) и информации о способах обхода блокировок (VPN) (35,5 тыс.).

Расскажите друзьям