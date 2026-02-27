Кейт Мосс появилась на первом показе Демны Гвасалии в Gucci

Демна назвал свой первый показ для Gucci «Primavera», что переводится с итальянского как «весна». Так он намекнул на новый сезон в жизни модного дома, а также указал на источник своего вдохновения — классическое искусство, в том числе живопись Сандро Боттичелли из галереи Уффици.