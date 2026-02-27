Сирша Ронан, Джесси Бакли, Дакота Джонсон и Джош О’Коннор снимутся в фильме Аличе Рорвахер

Сирша Ронан («Леди Берд», «Выгон»), Джесси Бакли («Хамнет», «Род мужской»), Дакота Джонсон («Материалистка») и Джош О’Коннор («Корона», «Претенденты») снимутся в фильме «Три инцестуозные сестры». Об этом сообщил Deadline.
Картину поставит итальянская кинематографистка Аличе Рорвахер, известная по лентам «Чудеса», «Счастливый Лазарь» и «Химера». Она снимет свой новый фильм по мотивам одноименной книги Одри Ниффенеггер.
Сценарий проекта Рорвахер написала вместе с Оттессой Мошфег. Детали сюжета держатся в секрете. Финансирует проект компания Indian Paintbrush, она же займется производством.
Джонсон и Ро Доннелли выступят продюсерами от TeaTime Pictures, а Стивен Рейлз — от Indian Paintbrush. Рорвахер также будет продюсером. Основные съемки планируется начать в апреле.
Рорвахер ранее уже работала с Джошем О’Коннором. Актер снимался в ее фильме «Химера» 2023 года вместе с Изабеллой Росселлини. Картина участвовала в основном конкурсе Каннского кинофестиваля.