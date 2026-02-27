Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»

Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, известный по роману «Гиперион». Ему было 77 лет. О его смерти сообщили на сайте похоронного бюро Dignity Memorial.
Симмонс скончался 21 февраля в Лонгмонте, штат Колорадо, в присутствии его жены Карен и дочери Джейн. Причины его ухода не называются.
Дэниел Джозеф Симмонс родился 4 апреля 1948 года в шате Иллинойс. Он изучал английский язык и был педагогом начальной школы на протяжении 18 лет.
«Дэн питал глубокую страсть к преподаванию и пользовался любовью многих своих студентов за свой новаторский, энергичный и творческий подход к урокам», — отметили в некрологе.
Каждый день после обеа Симмонс рассказывал ученикам фрагмент эпической истории, которая впоследствии легла в основу цикла «Песни Гипериона». Он начал выходить в 1989 году и стал глобальным хитом.
К тому моменту Симмонс уже оставил преподавание и полностью погрузился в писательство. Его первый рома «Песнь Кали» вышел еще в 1985-м. и получил награду World Fantasy Award. Всего за жизнь Дэн написал 31 роман и сборник рассказов и удостоился множества премий, включая престижную премью Хьюго.
Его произведения были опубликованы в 28 странах и переведены как минимум на 20 языков. В 2018 году по мотивам роман Симмонса «Террор» сняли сериал, который вышел на телеканале AMC.