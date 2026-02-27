Музыку Guns N' Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»

Продюсер Марк Бекман, работавший над документальным фильмом «Мелания» о первой леди США Мелании Трамп, рассказал Variety, что многие музыканты запретили использовать их треки в картине.
Права на музыку не согласились предоставить участники группы Guns N' Roses, певица Грейс Джонс и наследники Принса. «К сожалению, это было связано с политическими соображениями», — отметил Бекман.
По его словам, члены Guns N' Roses разделились в своих взглядах. Один музыкант был не против использования песни коллектива в фильме, другой же, как отметил Бекман, заявил: «Ни за что».
«Нам нужно было одобрение всех, чтобы включить это в фильм. Поэтому Guns N' Roses, безусловно, стали для нас разочарованием; мы все очень уважаем Guns N' Roses», — посетовал продюсер.
Он выразил сожаление, что артисты восприняли фильм как политический, хотя он, по мнению Бекмана, таким не является. «Это так нелепо», — заявил Беккер.
Ранее режиссер фильма «Призрачная нить» Пол Томас Андерсон и музыкант Джонни Гринвуд из Radiohead, написавший саундтрек к картине, потребовали убрать их музыку из «Мелании». Они заявили, что правообладатель трека «Barbara Rose» должен был проконсультироваться с Гринвудом об использовании композиции.
Документальную ленту снял скандальный режиссер Бретт Ратнер. Фильм рассказал о двадцати днях, предшествующих инаугурации президента Дональда Трампа в 2025 году. Проект разгромили критики. «Афиша Daily» подробно рассказывала о содержании картины, деталях ее создания и откликах первых зрителей.