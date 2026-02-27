Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Умер писатель-фантаст Дэн Симмонс, автор «Гипериона» и «Террора»
Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри

Музыку Guns N' Roses, Грейс Джонс и Принса запретили использовать в фильме «Мелания»

Amazon MGM Studios/YouTube

Продюсер Марк Бекман, работавший над документальным фильмом «Мелания» о первой леди США Мелании Трамп, рассказал Variety, что многие музыканты запретили использовать их треки в картине.

Права на музыку не согласились предоставить участники группы Guns N' Roses, певица Грейс Джонс и наследники Принса. «К сожалению, это было связано с политическими соображениями», — отметил Бекман.

По его словам, члены Guns N' Roses разделились в своих взглядах. Один музыкант был не против использования песни коллектива в фильме, другой же, как отметил Бекман, заявил: «Ни за что».

«Нам нужно было одобрение всех, чтобы включить это в фильм. Поэтому Guns N' Roses, безусловно, стали для нас разочарованием; мы все очень уважаем Guns N' Roses», — посетовал продюсер.

Он выразил сожаление, что артисты восприняли фильм как политический, хотя он, по мнению Бекмана, таким не является. «Это так нелепо», — заявил Беккер.

Ранее режиссер фильма «Призрачная нить» Пол Томас Андерсон и музыкант Джонни Гринвуд из Radiohead, написавший саундтрек к картине, потребовали убрать их музыку из «Мелании». Они заявили, что правообладатель трека «Barbara Rose» должен был проконсультироваться с Гринвудом об использовании композиции.

Документальную ленту снял скандальный режиссер Бретт Ратнер. Фильм рассказал о двадцати днях, предшествующих инаугурации президента Дональда Трампа в 2025 году. Проект разгромили критики. «Афиша Daily» подробно рассказывала о содержании картины, деталях ее создания и откликах первых зрителей.

