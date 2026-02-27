Любуемся первым кадром из экранизации God of War
В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля
Биокомпьютер на человеческих нейронах научился играть в Doom
Лошадь Фэнси из США признана самой старой в мире
В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»

Писательница Ольга Примаченко появится в камео в экранизации своей книги «К себе нежно»

Афиша Daily
Фото: пресс-материалы

Автор книги-медитации «К себе нежно» Ольга Примаченко снялась в небольшой роли в фильме, который снят по мотивам ее бестселлера. Для писательницы этот опыт стал первым в кино, сообщили «Афише Daily» в издательстве «Эксмо».

Примаченко появится на экране в образе покупательницы, которая приходит вместе с мужем на просмотр квартиры и в присутствии героини Карины Разумовской признается, что ей не нравится слишком простой цвет кухни. «Я появилась в очень коротком эпизоде в роли самой себя. Правда, при этом у меня был молодой муж. Режиссер сказал, что это теперь модно. Поиграть в это было забавно — в отличие от тех десяти секунд, когда мне пришлось говорить слова на камеру», — призналась Примаченко.

Кроме того, писательница озвучила для фильма терапевтический подкаст «К себе нежно», который, по сюжету, слушают главные героини, чтобы научиться лучше слушать и понимать себя. К премьере фильма также выйдет обновленное издание электронной книги «К себе нежно» от издательства «БОМБОРА», в которое войдет предисловие Ольги и интервью, в которых раскрываются уникальные моменты создания кинокартины, а также цитаты создателей фильма, погружающие в закулисный процесс съемок. Кроме того, читатель найдет в тексте дополнительную главу из подарочной версии книги «К себе нежно».

Картина рассказывает об успешном отоларингологе-хирурге Наде (Карина Разумовская), которая к своим 40 годам вдруг понимает, что совсем ничего не знает о себе. Каждый день на работе она исследует органы чувств пациентов, но свои чувства разучилась слышать, а, может, никогда и не слышала. Муж Борис (Артём Ткаченко) ушел от нее два года назад, не выдержав рутины, хотя пара все еще не в разводе.

Видео: «Атмосфера Кино»

Отношения с дочерью, талантливой юной художницей Оливией (Алиса Конашенкова), становятся все напряженнее — мама буквально душит её своей заботой. Наде нужны перемены, чтобы увидеть, что в мире на самом деле много любви. Вместе с героиней зрителям предстоит не просто прожить её историю, но и усвоить шесть «уроков нежности», каждый из которых придёт с неожиданной стороны, но поможет Наде снова обрести себя, свой собственный голос и свою надежду.

Помимо Карины Разумовской, Артема Ткаченко и Алисы Конашенковой в фильме также появятся Ольга Медынич, Пелагея Невзорова, Леонид Бичевин, Людмила Артемьева, Елена Махова и Владислав Ценев. Режиссером киноадаптации выступает Иван Китаев («Бывшие»). Сценарий написала Дарья Грацевич («Черное облако»).

«К себе нежно. Книга о том, как ценить и беречь себя» вышла в 2020 году и с тех пор не покидает топ-5 бестселлеров в жанре нон-фикшн. В 2022-м психологическое пособие стало самым продаваемым среди электронных и аудиокниг. Произведение также возглавило Всероссийский книжный рейтинг 2024 года.

Расскажите друзьям