В Ново-Переделкине откроется музей архитектора Федора Шехтеля

По его словам, проект реставрации пока не утвержден. После того как план разработают, его согласуют с Мосгорнаследием, поскольку дача Левенсона имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Реставрацию осуществят за счет инвестора, который ранее приобрел объект. Когда на даче откроют музей Шехтеля, пока не уточняется.