В Третьяковской галерее в конце года откроется выставка Льва Бакста

«Художник состоял в родстве с семьей Третьяковых, поэтому именно в Третьяковскую галерею его потомками были переданы уникальные произведения и материалы, иллюстрирующие страницы биографии „блистательного Бакста“, как его называли при жизни», — поделилась Галактионова.