Драматург Николай Коляда попал в больницу

Российского драматурга Николая Коляду госпитализировали. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителей «Коляда-театра».
Замдиректора театра Эка Вашакидзе заявила, что болезнь Коляды не повлияла на работу труппы. Спектакли отменять или переносить не планируют.
Источники информагентства отметили, что ситуация со здоровьем руководителя «Коляда-театра» очень серьезная. В СМИ писали, что драматурга ввели в медикаментозный сон.
Николай Коляда — актер, писатель, сценарист и режиссер театра. Он основал в Екатеринбурге в 2001 году «Коляда-театр», который считается одним из ведущих театров России в регионах.