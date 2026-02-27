Любуемся первым кадром из экранизации God of War
Драматург Николай Коляда попал в больницу
Альбом Charli XCX для «Грозового перевала» дебютировал на первом месте в чарте Billboard Soundtrack
Google запустил «дождь из сердечек» для поклонников ставшего знаменитым макаки Панча
Основатель Twitter увольняет почти половину сотрудников своей новой компании из‑за внедрения ИИ
«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам
В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
С июня заработает новый ГОСТ для отелей
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве

Большинство россиян заводят кошек по эмоциональным причинам и только 5% ― для ловли мышей

Афиша Daily
Фото: Ludemeula Fernandes/Unsplash

В 72% случаев россияне заводят кошек по эмоциональным причинам и только в 5% ― для ловли мышей. Об этом «Афише Daily» сообщили в Центре изучения питания и благополучия животных. Исследование приурочено ко Дню кошек, который отмечается в России 1 марта. 

Самая распространенная причина, почему заводят кошек, ― из-за любви к ним. Так объяснили свой поступок 23% владельцев. Следом по популярности идут желание иметь питомца (19%) и просьба детей (12%). 

Каждый десятый захотел забрать домой котенка с улицы или решил, что жить с кошкой будет веселее (10% и 9%). Некоторые заводят друга, чтобы не было одиноко (4%), было о ком заботиться (3%) и для создания уюта (4%). 

Берут же котят чаще всего у друзей (33%), приобретают в интернете, у заводчиков или в магазине (23%), а также находят на улице (20%). 

Чаще всего кошки появляются в семье в раннем возрасте: 88% опрошенных заводят именно котят, причем обычно малышу еще нет даже трех месяцев. Принимается такое решение очень быстро: 20% владельцев раздумывали над этим меньше двух недель, а для 39% этот шаг и вовсе был спонтанным. 

Переживания владельцев чаще всего связаны с их собственным комфортом: 34% волнуются о возможном повреждении мебели, 25% — о появлении запаха в квартире или доме, 20% — о сложностях с путешествиями, а 16% — о стоимости корма. О переживаниях насчет возможных проблем со здоровьем питомца заявил каждый пятый респондент (19%). 

«Как правило, будущие владельцы с энтузиазмом относятся к идее завести котенка, но не всегда успевают подготовиться, подумать об уходе и питании нового члена семьи. Например, котенку в новом доме желательно выделить безопасное и уединенное пространство, где не будет проводов, опасных растений, мелких и хрупких предметов. Не забывайте и про специальные кошачьи игрушки – ведь малыши обычно очень энергичны и активны. А для питания, конечно, лучше выбирать специальные корма для котят, в которых содержатся все необходимые элементы для роста и развития», ― отметила эксперт Центра изучения питания и благополучия животных Марианна Онуфриенко. 

Россия занимает третье место в мире по числу домашних кошек. По данным Всероссийской переписи домашних животных, их в России живет 49 млн. 

