«Вкусвилл» запускает для детей игровые экскурсии по магазинам

«Вкусвилл» запускает для детей образовательные экскурсии, цель которых — в игровой форме рассказать о происхождении еды. Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе компании.
Экскурсии можно посетить в Москве в шести магазинах по адресам
- Сиреневый б-р, 59, стр. 1
- Измайловский б-р, 38
- Амурская, 1а, корп. 3
- Красная Пресня, 23, корп. Б, стр. 1
- Красногорский б-р, 23, корп. 3
- Пл. Победы, 2, корп. 2.
Занятия рассчитаны на детей от 4 до 11 лет. Они длятся полтора часа и включают в себя игры, знакомство с продуктами, угощения и подарки. Родители и организаторы могут выбрать дату и забронировать место на сайте компании.
Проект призван восполнить пробел в знаниях городских детей о том, как продукты попадают на полки магазинов. «Вместо лекций юных исследователей ждут интерактивы. Например, в одном из блоков программы дети „выращивают“ морковь: они имитируют процесс посадки и сбора урожая, после чего следят за логистикой товара до прилавка», — говорится в пресс-релизе.