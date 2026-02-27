В Москве, на «Спортивной», открылся первый ресторан «Много лосося»

«Офлайн — это логичное продолжение развития любого диджитал-сервиса. Мы начинали с дарк-китченов, но увидели запрос клиентов на живой контакт с брендом. Новый ресторан — это возможность стать ближе к людям, которые уже знают нас по доставке, и хотят познакомиться в новом формате. Мы планируем и дальше масштабироваться в офлайне и хотим открыть до 30 новых точек в Москве в ближайшие 2–3 года», — поделился Александр Мутовин, сооснователь «Много лосося».