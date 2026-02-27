Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В Москве на «Спортивной» открылся первый ресторан «Много лосося»
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney

Фото: Gentle Monster

Бренд Gentle Monster объединился с «Формулой-1» и Disney для создания капсульной коллекции оправ, напоминающих гоночные автомобили.

В линейку вошли восемь моделей очков, каждая представлена в нескольких цветах. Все оправы отличаются сложными формами, похожими на обтекаемые корпусы болидов. У некоторых моделей есть «крыша» над переносицей и полосы, имитирующие гоночный окрас. Сбоку на оправе разместили логотип «Формулы-1» вместе с силуэтом Микки Мауса.

Цены варьируются от 282 до 318 евро. В поддержку коллаборации выпустили рекламный ролик, в котором герои Disney объявляют начало гонки, а очки Gentle Monster мчатся по трассе и побеждают.

Видео: Gentle Monster

Недавно амбассадором «Формулы-1» стал Дамсон Идрис, исполнивший одну из двух главных ролей в фильме «F1». В картине Идрис сыграл гонщика-вундеркинда Джошуа Пирса, наставником которого становится бывший гонщик «Формулы-1» Сонни Хейс (Брэд Питт), вернувшийся в спорт спустя годы после серьезной аварии.

Уже летом картина побила несколько рекордов: сначала она возглавила список самых кассовых фильмов Apple TV+, а затем стала и самым кассовым проектом в фильмографии Брэда Питта. Со сборами более чем 630 млн долларов «F1» также стала самым успешным спортивным фильмом в истории.

