Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney

Уже летом картина побила несколько рекордов: сначала она возглавила список самых кассовых фильмов Apple TV+, а затем стала и самым кассовым проектом в фильмографии Брэда Питта. Со сборами более чем 630 млн долларов «F1» также стала самым успешным спортивным фильмом в истории.