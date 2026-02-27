Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет

В 2025 году количество поданных заявлений на поступление в колледжи в России увеличилось на 37% по сравнению с 2020 годом. Об этом пишет агентство «Москва» со ссылкой на данные исследования центра «Платформа» и Института развития профессионального образования.



«Структурные изменения экономики последних лет усиливают спрос на квалифицированных рабочих, их зарплаты увеличиваются быстрее, чем у менеджеров. На фоне нестабильности растет спрос на „устойчивые профессии“», — говорится в исследовании.



В сообщении говорится, что выпускники 9-х классов выбирают такое образование по нескольким причинам. Во-первых, это возможность быстрее начать самостоятельную взрослую жизнь. Кроме того, это дает более быстрый и простой выход на рынок труда по сравнению с вузом и сильную практическую подготовку.



Родители теперь так же иначе относятся к колледжам. Примерно 80% из них позитивно оценивают технические и промышленные специальности, которые получают их дети, делают вывод в исследовании.



Недавно стало известно, что в России изменят название среднего профессионального образования. Новое выберут по результатам опроса Минпросвещения. Голосование пройдет среди учащихся и сотрудников колледжей.