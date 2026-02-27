Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В Москве на «Спортивной» открылся первый ресторан «Много лосося»
Gentle Monster выпустил коллекцию очков совместно с «Формулой-1» и Disney
Число поступающих в колледжи увеличилось в России на 37% за пять лет
Россияне смогут увидеть парад планет 28 февраля
На рэпера Pharaoh завели административное дело о пропаганде наркотиков
Названы лауреаты премии «Сезар»
Netflix отказался покупать Warner Bros., уступив Paramount
Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун
Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»
Россияне в четыре раза чаще покупают книги о кошках, чем о собаках
Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года
Россиянки назвали худшие подарки на 8 Марта
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания
Барби Феррейра и Дейкр Монтгомери появились в трейлере ремейка «Ликов смерти»
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Михаэла Коэл заканчивает картины Иэна МакКеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников

«Чебурашка-2» выйдет в «цифре» 7 марта

Иллюстрация: «Союзмультфильм»

Вторая часть «Чебурашки» получила дату цифрового релиза — мультфильм выйдет на стриминговом сервисе Start 7 марта.

Сиквел вышел в широкий прокат 1 января и на настоящий момент собрал 6 млрд рублей. Таким образом, фильм приблизился к рекорду первой части, заработавшей 6,7 млрд рублей и считающейся самым кассовым российским фильмом в истории.

Сборы двух других новогодних премьер — «Буратино» и «Простоквашино» — идут практически вровень. На настоящий момент у «Буратино» 2,397 млрд рублей, а у «Простоквашино» чуть больше — 2,431 млрд рублей.

В январе в Госдуме обвинили «Чебурашку» в «разложении детей». Член ЛДПР Иван Мусатов заявил, что не все продюсеры «типа Роднянского*» уехали из России ― некоторые остались, и если раньше они снимали «звягинщину», то теперь ― сказки. Таких людей, по мнению депутата, нужно «находить и фильтровать».  

«Это вредный продукт, который разлагает наших детей, — сказал он, пояснив: — Не может быть детского кино, где ребенок не видит примера для подражания или какого-то вывода, морали».

* Александр Роднянский внесен Минюстом в реестр иноагентов.

