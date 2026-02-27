Названы лауреаты премии «Сезар»

Лента о животных и растениях, обитающих в лесах Вогез, выиграла в номинациях «Лучший документальный фильм» и «Лучший звук». В категории «Лучший анимационный фильм» победила картина Уго Бьенвеню «Арко», номинированная на «Оскар».