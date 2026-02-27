Эмма Стоун и Крис Пайн сыграют в ромкоме «The Catch», срежиссированном мужем Стоун

Пайн, знакомый зрителям по франшизам «Звездный путь» и «Чудо-женщина», также недавно присоединился к другому проекту. Вместе с Джессикой Честейн он сыграет в драме «This Is Pleasure» («Это удовольствие») Шэри Спрингер Берман и Роберта Пульчини. Картина расскажет об издательнице Марго (Честейн), которая узнает об обвинениях в сексуализированном насилии против ее давнего друга Квина (Пайн). Теперь перед женщиной стоит сложный моральный выбор, который может поставить под угрозу их многолетнюю дружбу.