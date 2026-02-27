Рейчел Вайс и Лео Вудолл на постере сериала «Владимир»

Netflix опубликовал постер мини-сериала «Владимир» с Рейчел Вайс («Мумия») и Лео Вудоллом («Один день») в главных ролях. Все восемь серий появятся на стриминге 5 марта.
«Владимир» основан на одноименном романе Джулии Мей Джонас. По сюжету писательница, преподающая английскую литературу, переживает кризис. Она становится одержимой своим новым коллегой и изо всех сил стремится превратить свои фантазии в реальность. Создатели обещают провокационный сериал с обилием эротики и черного юмора.
Сама Вайс описывает историю как «фантазию о силе желания». «[Речь] об ощущении оживления, стимула и вдохновения, которые она получает от своей одержимости Владом. По сути, это история о возвращении к жизни, которая до этого долгое время находилась в спячке», — пояснила актриса.
Съемки проекта прошли в Торонто. Автор романа Джулия Мей Джонас выступила сценаристкой, шоураннером и исполнительным продюсером. В актерский состав также вошли Джон Слэттери («Безумцы»), Эллен Робертсон («Микки 17»), Джессика Хенвик («Железный кулак»), Мэтт Уолш («Вице-президент»), Кайли Картер («Миссис Америка»), Мириам Силверман («Землевладелец»), Мэллори Джонсон («Родня») и Таттиавна Джонс («Под рождественской елью»).