Роскомнадзор потребовал от Telegram удалить 35 тыс. материалов с начала 2026 года

С начала 2026 года Роскомнадзор направил Telegram требования об удалении более 35,6 тыс. противоправных материалов. Об этом ведомство сообщило ТАСС.
Всего с начала 2025 года мессенджеру направили около 305 тыс. таких требований. Чаще всего речь шла о детской порнографии — 145,6 тыс. случаев. На втором месте — пронаркотический контент (112,6 тыс. материалов), на третьем — информация о способах обхода блокировок (VPN) — 35,5 тыс. В списке также присутствует суицидальный контент (11,1 тыс.).
В статистику также попали публикации, пропагандирующие отказ от деторождения (чайлдфри), — 50 материалов, информация об изготовлении взрывчатых веществ и оружия — 70, а также данные о несовершеннолетних, пострадавших от противоправных действий, — 12.
Вчера РБК со ссылкой на источники сообщил, что Telegram заблокируют в России в начале апреля. В качестве причины блокировки указывается рост числа случаев вербовки граждан, включая несовершеннолетних, для совершения противоправных действий.
О блокировке Telegram с 1 апреля ранее уже сообщал телеграм-канал Baza. По их данным, Роскомнадзор начнет полностью блокировать мессенджер по всей стране — по аналогии с Instagram* и Facebook**. Приложение перестанет грузиться как через мобильные сети, так и через стационарный интернет.
В Роскомнадзоре так прокомментировали «Коммерсанту» сообщение Baza: «Ведомству нечего добавить к ранее опубликованной информации по данному вопросу».
* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.
** Facebook принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.