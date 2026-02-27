Джим Кэрри получил почетного «Сезара» из рук Мишеля Гондри
В ночь на 1 марта в парках Москвы пройдет «Ночь на катке» — сеансы бесплатного катания

Фото: Новосильцев Артур/Агентство «Москва»

В ночь с 28 февраля на 1 марта в столице пройдет акция «Ночь на катке»: ледовые площадки, подведомственные Департаменту культуры Москвы, будут работать бесплатно. Об этом сообщает mos.ru.

Помимо катания на коньках, ожидаются и другие развлечения: диджей-сеты, живая музыка, мастер-классы профессиональных тренеров, выступления артистов и аниматоров.

Главной площадкой станет каток в парке Горького. С 21.30 до 23.00 здесь пройдут посиделки у костра, нетворкинг-конкурс, выступления групп и диджеев. Вход на каток платный, билеты необходимо приобрести заранее.

В «Коломенском» программа растянется на всю ночь — катание продлится до двух часов, гостей ждет дискотека на льду и бесплатные снимки от фотографа. В «Сокольниках» и «Красной Пресне» подготовили музыкальные шоу и анимацию, а в ландшафтном парке «Митино» — спортивные эстафеты и мастер-классы с профессиональным тренером.

Дискотеки под открытым небом развернутся в саду «Эрмитаж» и Воронцовском парке. В «Царицыне» новичков бесплатно научат кататься, а в Измайловском парке пройдет флешмоб с раздачей маскарадных масок.

