Стали известны номинанты на премию «Ника»

Стали известны номинанты на национальную премию кинематографических искусств «Ника». Его опубликовали на сайте премии. Церемония вручения «Ники» состоится 23 марта в Театре Моссовета в Москве.
На награду «Лучший игровой фильм» будут претендовать картины «Август», «Ветер», «Здесь был Юра», «Лермонтов» и «Пророк. История Александра Пушкина». Лучшим режиссером года могут стать Бакур Бакурадзе, Феликс Умаров и Сергей Члиянц.
Среди сценаристов номинантами премии стали Юрий Арабов и Евгений Водолазкин («Авиатор»), Бакур Бакурадзе («Лермонтов»), Петр Луцык и Алексей Саморядов («Ветер»). Среди операторов за победу поборются Данила Горюнков («Ветер»), Павел Фоминцев («Лермонтов») и Михаил Хасая («Пророк»).
В актерских номинациях представлены Сергей Безруков («Август»), Юра Борисов («Пророк»), Константин Хабенский («Здесь был Юра»), а также Дарья Екамасова («Ганди молчал по субботам»), Светлана Крючкова («Двое в одной жизни, не считая собаки») и Юлия Снигирь («Мой сын»).
За роли второго плана номинации получили Даниил Воробьев («Август»), Сергей Гилев («Пророк»), Владимир Машков («В списках не значился»), Софья Гершевич («Лермонтов»), Елена Лядова («Чистый лист») и Аня Чиповская («Пророк»).
В категории «Лучшая работа режиссера монтажа» выделили Илью Лебедева («Август»), Марию Лихачеву («Пророк»), Александра Пака («Волчок»), в категории «Лучшая музыка к фильму» — Kick Chill, Александра Демьянова («Здесь был Юра»), Дмитрия Емельянова («Август») и Райана Оттера («Пророк»).
Сергея Агина номинировали за лучшую работу художника дважды — за фильм «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» и за «Август». Над последним он работал с Владимиром Гудилиным и Юлией Макушиной. Их конкурентами в борьбе за премию будут Сергей Зайков и Алексей Падерин («Пророк»).
Претендентами на наградц за лучший сериал года стали «Аутсорс», «Бар один звонок», «Дыши», «Константинополь», «Подслушано в Рыбинске» и «Хроники русской революции». Премию «Лучший неигровой фильм» получит «В поисках Андрея Рублева» Орхана Абулова, «К другому берегу. Станиславский в Новом Свете» Бориса Караджева и Анастасии Кузяковой или «Киноязык эпохи: Лев Кулешов» Андрея Истратова.
Наконец, в анимационной категории победителя определят между проектами «Булгаков» Станислава Соколова, «На выброс» Константина Бронзита и «Отель Онегин»» Ирины Евтеевой. Открытием года могут стать режиссеры Рауль Гейдаров («День рождения Сидни Люмета»), Сергей Малкин («Здесь был Юра») и Феликс Умаров («Пророк. История Александра Пушкина»).