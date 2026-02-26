Микейла Коэл заканчивает картины Иэна Маккеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга

Двое его детей однажды решили сколотить себе наследство. Они наняли реставраторшу и в прошлом фальсификаторшу Лори (Коэл), чтобы та стала помощницей Джулиана и закончила несколько его незавершенных полотен. Все ради того, чтобы продать картины после смерти художника.