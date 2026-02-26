РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Стали известны номинанты на премию «Ника»
Дневник летчика, сбросившего бомбу на Хиросиму, продадут на аукционе в Калифорнии
Instagram* будет уведомлять родителей о поисках подростков на тему суицида
Две лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста

Микейла Коэл заканчивает картины Иэна Маккеллена в фильме «Кристоферы» Стивена Содерберга

Фото: Neon/YouTube

На ютуб-канале Neon опубликовали трейлер фильма «Кристоферы» Стивена Содерберга, в котором снялись Иэн Маккеллен («Властелин колец», «Люди Икс») и Микейла Коэл («Я могу уничтожить тебя», «Черное зеркало»).

Фильм выйдет в американский кинопрокат 10 апреля. Он расскажет о художнике Джулиане Скларе (Маккеллен), который некогда был звездой лондонского поп-арта. Склар забросил творчество и много лет жил без гроша в кармане.

Двое его детей однажды решили сколотить себе наследство. Они наняли реставраторшу и в прошлом фальсификаторшу Лори (Коэл), чтобы та стала помощницей Джулиана и закончила несколько его незавершенных полотен. Все ради того, чтобы продать картины после смерти художника.

Видео: Neon/YouTube

Помимо Маккеллена и Коэн, в «Кристоферах» снялись Джессика Ганнинг и Джеймс Корден. Сценарий фильма написал Эд Соломон, частый соавтор Содерберга.

Впервые картину показали на кинофестивале в Торонто, после чего ее приобрела компания Neon. Критики высоко оценили фильм и особенно хвалили актерскую работу Маккеллена.

В 2025 году Содерберг представил сразу три фильма. Он выпустил шпионский триллер «Черный мешок» с Майклом Фассбендером и Кейт Бланшетт, а также хоррор «Присутствие».

