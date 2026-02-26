Instagram* будет уведомлять родителей о поисковых запросах подростков на тему суицида

В Instagram* появятся уведомления для родителей о том, что их дети ищут посты на тему суицида или селфхарма.



Вместе с уведомлением соцсеть предложит гайд с рекомендациями психологов о том, как правильно обсудить такую проблему с подростком. Функция начнет работать с начала марта для аккаунтов с включенным родительским контролем.



На первом этапе обновление запустят в США, Великобритании, Австралии и Канаде. В будущем география новой опции будет расширена.



«Хотя это означает, что иногда мы можем уведомлять родителей, когда нет реальных причин для беспокойства, мы считаем — и эксперты с этим согласны — что это правильное начало. Мы будем продолжать прислушиваться к отзывам, чтобы делать все правильно», — говорится в сообщении компании.



Недавно Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет. «У них нет социальных сетей. У моих детей нет Google, так что они даже не знают, что это значит», — поделилась она.



* Instagram принадлежит Meta, признанной в России экстремистской организацией, ее деятельность в стране запрещена.