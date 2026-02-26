Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет

В последнем выпуске своего подкаста «Хлоя в стране чудес» Хлоя Кардашьян рассказала, что не спешит предоставлять своим детям доступ к интернету, пишет People.



Кардашьян воспитывает трехлетнего Татума и семилетнюю Тру. «У них нет социальных сетей. У них совсем нет Интернета. У моих детей нет Google. Так что они даже не знают, что это значит», — поделилась она.



Клоя считает, что дети поймут ее решение, когда станут достаточно взрослыми. Звезде также рассказала, когда ее дочь сможет получить телефон. По ее словам, этот момент настанет 12 апреля 2030 года, когда девочке исполнится 12 лет.

Однако Хлоя не сразу разрешит ей пользоваться социальными сетями. «Я не думаю, что у детей должны быть социальные сети до тех пор, пока им не исполнится 16 17 лет», — добавила звезда.



Недавно Ким Кардашьян и Nike анонсировали совместную коллекцию обуви на основе на культовой модели Nike Air Rift с раздельным носком. Обновленная модель отличается бесшовной конструкцией и усиленной мягкой пяточной частью для комфорта. Коллекция будет выполнена в нейтральных оттенках Skims.