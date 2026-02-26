РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Двух лосихи забрели на стройку в Москве
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России

Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает своим детям доступ в интернет

В последнем выпуске своего подкаста «Хлоя в стране чудес» Хлоя Кардашьян рассказала, что не спешит предоставлять своим детям доступ к интернету, пишет People.

Кардашьян воспитывает трехлетнего Татума и семилетнюю Тру. «У них нет социальных сетей. У них совсем нет Интернета. У моих детей нет Google. Так что они даже не знают, что это значит», — поделилась она.

Клоя считает, что дети поймут ее решение, когда станут достаточно взрослыми. Звезде также рассказала, когда ее дочь сможет получить телефон. По ее словам, этот момент настанет 12 апреля 2030 года, когда девочке исполнится 12 лет. 
Однако Хлоя не сразу разрешит ей пользоваться социальными сетями. «Я не думаю, что у детей должны быть социальные сети до тех пор, пока им не исполнится 16 17 лет», — добавила звезда.

Недавно Ким Кардашьян и Nike анонсировали совместную коллекцию обуви на основе на культовой модели Nike Air Rift с раздельным носком. Обновленная модель отличается бесшовной конструкцией и усиленной мягкой пяточной частью для комфорта. Коллекция будет выполнена в нейтральных оттенках Skims.

