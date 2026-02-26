РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
«Разговоры о важном» в детсадах переименовали в «Добрые игры»
Хлоя Кардашьян рассказала, что ограничивает доступ детей в интернет
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»
Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели
Шестая часть «Пиратов Карибского моря» откладывается из‑за фокуса продюсера на «Лучшем стрелке»
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
Путин подписал указ о создании комиссии по вопросам развития ИИ
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России

Двух лосихи забрели на стройку в Москве

Афиша Daily
Кадр: @Moscowzoo_official

Сотрудники отдела спасения диких животных Московского зоопарка вернули на территорию национального парка «Лосиный остров» двух лосих, которые забрели на строительную площадку. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.

Зверей 26 февраля обнаружили на территории Социального дома «Ярославский», где сейчас идет реконструкция. «Ситуация требовала немедленного реагирования: нахождение диких животных в зоне активной стройки представляло потенциальную угрозу как для людей, так и для самих лосей», — говорится в сообщении специалистов. 

 

Источник: @Moscowzoo_official

Чтобы минимизировать стресс у животных и обеспечить безопасность всех находящихся на территории, приняли нестандартное решение. Строители демонтировали часть ограждения, создав для лосих безопасный коридор.

«Мы благодарим всех причастных за неравнодушие и оперативность. И напоминаем: если вы заметили дикое животное в беде или в неположенном месте, немедленно звоните по номеру 112», — сказала Светлана Акулова,  генеральный директор Московского зоопарка.

Недавно лось захотел прокатиться на автобусе в Подмосковье. «Видимо, он очень спешил, но ошибся маршрутом, ему явно было нужно в глубь лесных угодий. Пришлось вежливо объяснить, что это не его рейс», — рассказали в Мострансавто.

