Две лосихи забрели на стройку в Москве

Чтобы минимизировать стресс у животных и обеспечить безопасность всех находящихся на территории, приняли нестандартное решение. Строители демонтировали часть ограждения, создав для лосих безопасный коридор.



«Мы благодарим всех причастных за неравнодушие и оперативность. И напоминаем: если вы заметили дикое животное в беде или в неположенном месте, немедленно звоните по номеру 112», — сказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.



Недавно лось захотел прокатиться на автобусе в Подмосковье. «Видимо, он очень спешил, но ошибся маршрутом, ему явно было нужно в глубь лесных угодий. Пришлось вежливо объяснить, что это не его рейс», — рассказали в Мострансавто.