Две лосихи забрели на стройку в Москве

Сотрудники отдела спасения диких животных Московского зоопарка вернули на территорию национального парка «Лосиный остров» двух лосих, которые забрели на строительную площадку. Об этом рассказали в телеграм-канале зоопарка.
Зверей 26 февраля обнаружили на территории социального дома «Ярославский», где сейчас идет реконструкция. «Ситуация требовала немедленного реагирования: нахождение диких животных в зоне активной стройки представляло потенциальную угрозу как для людей, так и для самих лосей», — говорится в сообщении специалистов.
Чтобы минимизировать стресс у животных и обеспечить безопасность всех находящихся на территории, приняли нестандартное решение. Строители демонтировали часть ограждения, создав для лосих безопасный коридор.
«Мы благодарим всех причастных за неравнодушие и оперативность. И напоминаем: если вы заметили дикое животное в беде или в неположенном месте, немедленно звоните по номеру 112», — сказала Светлана Акулова, генеральный директор Московского зоопарка.
Недавно лось захотел прокатиться на автобусе в Подмосковье. «Видимо, он очень спешил, но ошибся маршрутом, ему явно было нужно в глубь лесных угодий. Пришлось вежливо объяснить, что это не его рейс», — рассказали в Мострансавто.