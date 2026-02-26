РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
В Петербурге откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается»

Афиша Daily
Иллюстрация: «Марсово поле»/Милица Чарнецкая

В петербургской галерее KGallery откроется выставка «Долгая счастливая жизнь. Шестидесятым посвящается». Она пройдет с 25 марта по 10 мая. Об этом «Афиша Daily» рассказали в пресс-службе организации. 

Билеты поступят в продажу на сайте kgallery.ru. Это междисциплинарный проект KGallery, обращенный к периоду второй половины 1950-х — 1960-х годов.

Кураторы проекта — Ксения Бендина и Мария Романенкова. Часть выставочных материалов отобрали и подготовили молодые сотрудники Европейского университета, букинистического магазина «Академия», Музея-квартиры Иосифа Бродского, архива любительского кино ЦИКЛ. Экспозиционный дизайн проекта разработан бюро Katarsis — одной из самых заметных молодых архитектурных команд России сегодня. 

Пространство выставки становится личной прогулкой-маршрутом молодого человека из комнаты — места личных надежд — через лестницу парадной, где рождались разговоры, споры и первые признания, — на улицы города, к знаковым культурным событиям эпохи, включая выставку Пабло Пикассо в Эрмитаже (1957), постановку спектакля «Идиот» в БДТ (1957), «Вечер творческой молодежи Ленинграда» в Доме писателя (1968), в котором принимали участие Иосиф Бродский и Сергей Довлатов. 

По этому маршруту зрителя проведет дневник впечатлений молодого человека, который специально для проекта создал писатель Евгений Водолазкин. На экспозиции зрители увидят графические произведения Пабло Пикассо — в том числе знаменитого «Голубя мира», живопись и графику Бориса Мессерера, Рихарда Васми, Евгения Михнова-Войтенко, рисунки Иосифа Бродского, показанные впервые, книжные эскизы Льва Збарского, рукописи и машинописи стихов Геннадия Шпаликова. 

Выставку открывает документальный фильм «Все мои сыновья» (А. Стефанович, О. Гвасалия, 1967, «Лентелефильм»). Завершается проект новой документальной работой, снятой специально к выставке Дарьей Корзюковой.

