Эксперт опроверг прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели

Фото: Dmitry Beloglazov/Unsplash

Директор Центра реабилитации и реинтродукции диких птиц Вера Пахомова опровергла в разговоре с «Афишей Daily» прогноз о том, что в Москве весной появятся пьяные свиристели.

Специалист признала, что горожане действительно могут встретить лежащих на земле птиц, но их состояние вызвано не забродившими ягодами. Все гораздо серьезнее: у таких птиц — черепно-мозговые травмы.

«Свиристели летают на очень большой скорости и большими стаями. И могут периодически на большой скорости ударяться о прозрачные стеклянные поверхности: окна, фасады, перегородки, а после удара, падают на землю. Поэтому лежащие на земле свиристели на самом деле не пьяные, а получили травму, и нуждаются в помощи»
Вера Пахомова
Директор центра реабилитации птиц «Воронье Гнездо»

По словам эксперта, перезимовавшие ягоды рябины, калины и боярышника едят не только свиристели, но и воробьи, снегири и другие птицы. Но обездвиженными находят именно свиристелей — и «не потому, что у них какое‑то особое строение организма и они „пьянеют“».

Ранее доцент департамента рационального природопользования института экологии РУДН Ольга Полынова заявила, что в середине марта в московском регионе могут появиться пьяные свиристели из‑за «алкогольной рябины или бояришника».

Миф про «пьяных» птиц существует уже не первый год. Еще в 2024 году орнитолог Алексей Эбель рассказывал, что в ягодах и яблоках нет достаточного количества сахара, чтобы после брожения в них образовалось то количество спирта, которое могло бы опьянить кого‑либо. Свиристели падают, потому что быстро летают и иногда переедают.

Зоозащитники напоминают, что упавших птиц не следует гладить, кормить или поить. Их необходимо как можно быстрее положить в коробку (не в клетку!) и доставить к ветеринару. Список мест, где птицам оказывают помощь, есть на сайте «Вороньего гнезда».

Центр «Воронье гнездо» существует с 2019 года. Он занимается защитой диких животных и повышением экологической грамотности. Волонтеры фонда помогают больным пицам и выращивают птенцов для возвращения их в природную среду.

РУДН