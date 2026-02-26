Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»

Collider опубликовал новые кадры хоррор-сериала «Случится что-то ужасное» («Something Very Bad Is Going to Happen»), спродюсированного братьями Даффер. Премьера шоу на Netflix состоится 26 марта.
Сюжет разворачивается вокруг молодой пары, готовящейся к свадьбе, однако их планам кое-что помешает. Ранее был показан тизер.
Роли помолвленных влюбленных исполнили Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Адам ДиМарко («Overcompensating»). В актерский состав также вошли Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Тед Левин («Детектив Монк»), Златко Бурич («Дилер»), Джефф Уилбуш («Неортодоксальная»), Карла Кром («Лазарь») и Гас Берни («Сияющая долина»).
Шоураннером проекта выступила Хейли З.Бостон, работавшая над сценариями для сериалов «Новый вишневый вкус» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Исполнительными продюсерами стали создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы.
В августе 2025 года братья Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.
Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.