РБК: Telegram заблокируют в первых числах апреля
Второй сезон «Жаркого соперничества» выйдет весной 2027 года
«Бургер Кинг» будет использовать ИИ для контроля вежливости сотрудников
Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе
Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни
Конструктор «Чебурашка» может появиться в детских садах России
Исследование Rambler&Co: люди хотят от технологий не чуда, а комфорта и безопасности
В январе спрос на снотворные вырос на 70%
Создатели «Рая» подтвердили, что третий сезон станет финальным
Управляющая «Додо-пиццы», которая уволила курьера за помощь собаке, ушла из компании
В России снизились продажи косметики в офлайн-магазинах
Исследование: Москва обедает супами, Петербург — салатами
Гуф получил год условно за драку в бане
Юра Борисов признан самым обсуждаемым российским актером в соцсетях
В Москве в феврале — марте ожидается мощное половодье
В России появится новый ГОСТ на пиво
В Японии создали первого робота-буддиста
Папа Лев XIV предостерег священников от использования ИИ при подготовке проповедей
Алименты вырастут в несколько раз: с 1 марта меняется формула расчета
Звезда «Клиники» Зак Брафф 25 лет назад шесть раз проходил прослушивание на роль в сериале
«Семерка» признана самой распространенной машиной в России
Власти Нью-Йорка подали в суд на Valve из‑за лутбоксов в CS2 и Dota 2
Николас Кейдж в новом тизере «Паука-Нуара»
Кристина Эпплгейт почти не встает с постели из‑за рассеянного склероза
Москвичей предупредили о появлении пьяных свиристелей
Новый мистический сериал «The Boroughs» братьев Даффер выйдет в мае
Oasis, Пинк и Wu-Tang Clan вошли в список номинантов на попадание в Зал славы рок-н-ролла
Собаку научили вайб-кодить игры. Она «создала» несколько аркад с помощью ИИ-ассистента Claude

Подготовка к свадьбе на новых кадрах хоррор-сериала «Случится что‑то ужасное»

Афиша Daily
Фото: Netflix

Collider опубликовал новые кадры хоррор-сериала «Случится что-то ужасное» («Something Very Bad Is Going to Happen»), спродюсированного братьями Даффер. Премьера шоу на Netflix состоится 26 марта. 

Сюжет разворачивается вокруг молодой пары, готовящейся к свадьбе, однако их планам кое-что помешает. Ранее был показан тизер.

Роли помолвленных влюбленных исполнили Камила Морроне («Дейзи Джонс и The Six») и Адам ДиМарко («Overcompensating»). В актерский состав также вошли Дженнифер Джейсон Ли («Омерзительная восьмерка»), Тед Левин («Детектив Монк»), Златко Бурич («Дилер»), Джефф Уилбуш («Неортодоксальная»), Карла Кром («Лазарь») и Гас Берни («Сияющая долина»).

Шоураннером проекта выступила Хейли З.Бостон, работавшая над сценариями для сериалов «Новый вишневый вкус» и «Кабинет редкостей Гильермо дель Торо». Исполнительными продюсерами стали создатели «Очень странных дел» Мэтт и Росс Дафферы.

© Netflix

В августе 2025 года братья Даффер подписали четырехлетний эксклюзивный контракт с Paramount. После завершения сотрудничества с Netflix в апреле 2026 года их компания Upside Down Pictures займется производством фильмов и сериалов для Paramount.

Главной мотивацией к подписанию контракта, по их словам, стало желание выпускать полнометражное кино в прокат. «Когда мы с Мэттом обсуждали, чем хотим заняться дальше, все свелось к тому, что мы хотим снять фильм, особенно оригинальный — большой оригинальный фильм», — пояснил Росс Даффер.

Расскажите друзьям