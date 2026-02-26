Вышел трейлер документального фильма «Марк глазами Софии» о дизайнере Марке Джейкобсе

На ютуб-канале представили трейлер фильма «Марк глазами Софии», который режиссер София Коппола сняла о дизайнере Марке Джейкобсе. Проект выйдет в зарубежный кинопрокат 27 марта.
Он расскажет о пути Джейкобса в мире моды и процессе его работы. Коппола представит мир модельера, с которым дружит уже более 30 лет.
В трейлере Джейкобс рассказал, как бабушка стала источником его вдохновения. Это она привила Марку способность ценить стиль. Дизайнер признался, что стал бы кинематографистом, если бы не занялся созданием одежды.
«Это тот же процесс. Кастинг, музыка, площадка, костюмы. Только в моде тебе приходится все делать самому», — отметил он.
Джейкобс также поделился, что, по его мнению, «идея трансформации и создания человека, которым ты хочешь быть, — это часть человеческой природы». Дизайнер добавил, что, для того «чтобы что‑то изменить и сделать крутым, необходимо обличить это и не проявить ровно никакого уважения».
«Одежда — это, может быть, самая важная вещь, но в действительности вся суть в том, чтобы рассказать небольшую историю, созданную из форм, цветов и материалов. Это безумие. И этот тип безумия я люблю», — сказал модельер.