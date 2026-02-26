Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни

«Я никогда не чувствовала себя комфортно, когда ко мне прикасались, и это остается так до сих пор. Я никогда в жизни не чувствовала себя комфортно, и все из‑за той девушки, которая заставила меня делать то, что я едва понимала», — поделилась актриса.