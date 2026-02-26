Кристина Эпплгейт в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни

Американская актриса Кристина Эпплгейт рассказала, что в детстве подверглась сексуализированному насилию со стороны няни. Об этом написал Entertainment Weekly.
Эпплгейт поделилась своим тяжелым опытом в мемуарах «Ты с грустными глазами». По словам артистки, написание книги «вскрыло множество ран». Одна из них — травмирующий инцидент, который случился с ней в возрасте пяти лет.
«Я никогда не чувствовала себя комфортно, когда ко мне прикасались, и это остается так до сих пор. Я никогда в жизни не чувствовала себя комфортно, и все из‑за той девушки, которая заставила меня делать то, что я едва понимала», — поделилась актриса.
Эпплгейт не стала в деталях рассказывать, что именно с ней произошло, но отметила, что ей тогда «было плохо, страшно и грустно». «Я знала, что все это неправильно, что это постыдно», — призналась Кристина.
Актриса добавила, что ее раннее детство было в целом ужасным, поскольку ее мать имела зависимость от героина. Бойфренд матери к тому же издевался над ней. «У меня была самая ужасная ситуация с трех до семи лет», — отметила Эпплгейт.
Кристина добавила, что надеется помочь своей историей кому‑нибудь. «Я надеюсь, что какая‑нибудь девушка или парень, или кто‑нибудь еще, кто пережил сексуальное насилие, избиение или что‑то подобное тому, что пережила я, сможет сказать: „О боже, хорошо. Со мной все будет в порядке“», — пояснила она.